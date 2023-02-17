Otar Kiteishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Kiteishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Otar Kiteishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Otar Kiteishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Otar Kiteishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Kiteishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Kiteishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Kiteishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Kiteishvili 26 Mart 1996 tarihinde Rustavi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ კიტეიშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Kiteishvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Otar Kiteishvili, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Otar Kiteishvili'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Otar Kiteishviliboyu ve yaşı kaç

Otar Kiteishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Kiteishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Otar Kiteishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Kiteishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Metalurgi R.

31 Aralık 2014 yılında Dinamo Academy

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Tbilisi

31 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

Otar Kiteishvili kimdir

Otar Kiteishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Kiteishvili şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Otar Kiteishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 10 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

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Otar Kiteishvili nereli

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