Noah Eyawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Eyawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Eyawo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Eyawo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Eyawo 18 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Noah Oke Eyawo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Eyawo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Noah Eyawo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Eyawo'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Eyawo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Eyawo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Eyawo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Eyawo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2017 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2018 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2020 yılında M'gladbach II

31 Ağu 2021 yılında Sturm Graz II

Noah Eyawo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Eyawo şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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