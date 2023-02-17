Sandro Luca Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Luca Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro Luca Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro Luca Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro Luca Molnar 23 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro Luca Molnar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Sandro Luca Molnar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sandro Luca Molnar'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandro Luca Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro Luca Molnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandro Luca Molnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro Luca Molnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2021 yılında FC Liefering

4 Şubat 2023 yılında Sturm Graz II

Sandro Luca Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro Luca Molnar şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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