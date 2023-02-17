Lucas Jofre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Jofre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Jofre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Jofre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Jofre 31 Mayıs 1996 tarihinde San Juan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Nahuel Jofré González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Jofre Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Jofre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Jofre'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Jofre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Jofre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Jofre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Jofre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Defensores (VR)

1 Şubat 2021 yılında Chaco For Ever

31 Aralık 2021 yılında Defensores (VR)

17 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Lucas Jofre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Jofre şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.