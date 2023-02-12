Valentin Gargiulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Gargiulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Gargiulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Gargiulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Gargiulo 9 Şubat 2001 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Gargiulo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Valentin Gargiulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Gargiulo'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Gargiulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Gargiulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Valentin Gargiulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Gargiulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında River Plate II

13 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Valentin Gargiulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Gargiulo şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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