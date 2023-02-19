Luis Moran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Moran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Moran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Moran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Moran 4 Şubat 1998 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Morán González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Moran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Moran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Moran'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Moran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Moran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Moran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Moran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Orsomarso SC

Luis Moran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Moran şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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