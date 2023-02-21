Luka Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Djordjevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Djordjevic 9 Temmuz 1994 tarihinde Budva şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лукa Ђорђевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Djordjevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Luka Djordjevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Djordjevic'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Djordjevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Luka77_1994

Luka Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Djordjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luka Djordjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Mogren

1 Temmuz 2012 yılında Zenit

6 Ağustos 2013 yılında Twente

30 Haziran 2014 yılında Zenit

1 Eylül 2014 yılında Sampdoria

30 Haziran 2015 yılında Zenit

31 Ağustos 2015 yılında Ponferradina

30 Haziran 2016 yılında Zenit

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2019 yılında Zenit

12 Ağustos 2019 yılında Loko Moskova

14 Ekim 2020 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2021 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2021 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2022 yılında Sochi

Luka Djordjevic kimdir

Luka Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Djordjevic şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Luka Djordjevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 14 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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Luka Djordjevic nereli

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