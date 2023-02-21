Amir Batyrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Batyrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Batyrev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Batyrev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Batyrev 11 Mart 2002 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Батырев Амир Ренатович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Batyrev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Batyrev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Batyrev'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Batyrev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amirbatyrev_/

Amir Batyrev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Batyrev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Batyrev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Batyrev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Whitecaps Acad.

1 Ocak 2021 yılında Whitecaps U23

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında Volga Tver

10 Temmuz 2022 yılında Sochi

Amir Batyrev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Batyrev şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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