İbragim Tsallagov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbragim Tsallagov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbragim Tsallagov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbragim Tsallagov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbragim Tsallagov 12 Aralık 1990 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Цаллагов Ибрагим Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbragim Tsallagov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbragim Tsallagov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İbragim Tsallagov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbragim Tsallagov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibragimtsallagov15/

İbragim Tsallagov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbragim Tsallagov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İbragim Tsallagov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbragim Tsallagov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında KS Samara II

1 Ocak 2010 yılında KS Samara

1 Ocak 2017 yılında Zenit

2 Ağustos 2017 yılında Dinamo Moskova

30 Haziran 2018 yılında Zenit

27 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2019 yılında Zenit

2 Temmuz 2019 yılında Sochi

İbragim Tsallagov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbragim Tsallagov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

İbragim Tsallagov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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