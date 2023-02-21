Artur Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Yusupov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Yusupov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Yusupov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Yusupov 1 Eylül 1989 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Юсупов Артур Римович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Yusupov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Artur Yusupov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Artur Yusupov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artur Yusupov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jusup8/

Artur Yusupov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Yusupov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artur Yusupov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Yusupov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Lada-SOK Dimitr.

1 Ocak 2008 yılında FC Togliatti

1 Ocak 2009 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2010 yılında Khimki

31 Aralık 2010 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2015 yılında Zenit

1 Temmuz 2017 yılında Rostov

30 Haziran 2018 yılında Zenit

25 Temmuz 2018 yılında Rostov

14 Ocak 2019 yılında Dinamo Moskova

7 Eylül 2020 yılında Sochi

Artur Yusupov kimdir

Artur Yusupov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Yusupov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Artur Yusupov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya B takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Artur Yusupov nereli

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