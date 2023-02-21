Kirill Zaika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Zaika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Zaika kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Zaika ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Zaika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Zaika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Zaika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Zaika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Zaika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Zaika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Zaika 7 Ekim 1992 tarihinde Uspenskoe, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Заика Кирилл Анатольевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Zaika Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Zaika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kirill Zaika'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Zaika Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zaikakirill27/

Kirill Zaika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Zaika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kirill Zaika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Zaika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rostov II

1 Ağustos 2010 yılında Taganrog

31 Aralık 2010 yılında Rostov II

1 Ocak 2011 yılında Taganrog

1 Temmuz 2015 yılında Khimki

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

Kirill Zaika kimdir

Kirill Zaika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Zaika şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Kirill Zaika nereli

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