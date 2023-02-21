Denis Adamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Adamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Adamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Adamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Adamov 20 Şubat 1998 tarihinde Uljanovsk şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Адамов Денис Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Adamov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Adamov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Adamov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Adamov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d_adamov/

Denis Adamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Adamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Adamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Adamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

25 Şubat 2021 yılında Sochi

Denis Adamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Adamov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Denis Adamov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 23 numaralı formasıyla 18 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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