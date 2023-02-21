Artem Meshchaninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Meshchaninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Meshchaninov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Meshchaninov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Meshchaninov 19 Şubat 1996 tarihinde Kolpino, St. Petersburg Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Мещанинов Артём Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Meshchaninov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Artem Meshchaninov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Meshchaninov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Meshchaninov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/meshch_96/?hl=com

http://web.facebook.com/artem.meshchaninov

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Artem Meshchaninov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Meshchaninov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artem Meshchaninov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Meshchaninov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Trevis & VVK

1 Ocak 2014 yılında Tosno

1 Ocak 2015 yılında Ostrava B

31 Temmuz 2015 yılında Banik Ostrava

9 Ağustos 2017 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2017 yılında Banik Ostrava

9 Ağustos 2019 yılında Baltika

30 Haziran 2020 yılında Banik Ostrava

3 Temmuz 2020 yılında Baltika

1 Temmuz 2022 yılında Sochi

Artem Meshchaninov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Meshchaninov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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