Sergey Terekhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Terekhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Terekhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Terekhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Terekhov 27 Haziran 1990 tarihinde Bryansk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Терехов Сергей Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Terekhov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Terekhov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Terekhov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Terekhov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tereh1327/

Sergey Terekhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Terekhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Terekhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Terekhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Bryansk

1 Ocak 2009 yılında Dinamo M II

1 Ağustos 2010 yılında Khimki

31 Aralık 2010 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2011 yılında Baltika

31 Aralık 2011 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2013 yılında Volgar

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

31 Ocak 2018 yılında Orenburg

6 Ağustos 2020 yılında Sochi

30 Haziran 2021 yılında Orenburg

1 Temmuz 2021 yılında Sochi

Sergey Terekhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Terekhov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Terekhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 27 numaralı formasıyla 2 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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