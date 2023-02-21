Artem Makarchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Makarchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Makarchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Makarchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Makarchuk 9 Kasım 1995 tarihinde Svetly, Kaliningrad Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Макарчук Артём Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Makarchuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Makarchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Makarchuk'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Makarchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artemmakar19/

Artem Makarchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Makarchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artem Makarchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Makarchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Baltika

1 Temmuz 2017 yılında Luch Vladivostok

10 Temmuz 2018 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2019 yılında Baltika

8 Şubat 2022 yılında Sochi

Artem Makarchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Makarchuk şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Makarchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baltika Kaliningrad

Rusya takımında 24 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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