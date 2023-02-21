Vladislav Sarveli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Sarveli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Sarveli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Sarveli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Sarveli 1 Ekim 1997 tarihinde Bolshoy Kamen, Primorje Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сарвели Владислав Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Sarveli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Vladislav Sarveli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Sarveli'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Sarveli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sarvelii/

Vladislav Sarveli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Sarveli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladislav Sarveli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Sarveli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2014 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

1 Temmuz 2022 yılında Sochi

Vladislav Sarveli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Sarveli şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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