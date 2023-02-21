İvan Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Miladinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İvan Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Miladinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Miladinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Miladinovic 14 Ağustos 1994 tarihinde Cuprija şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иван Миладиновић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Miladinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Miladinovic'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Miladinovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miladinovic_ivan_/

İvan Miladinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Miladinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Miladinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Miladinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Tabane

31 Aralık 2014 yılında Jagodina

1 Ocak 2015 yılında Sloga Kraljevo

30 Haziran 2015 yılında Jagodina

31 Ağustos 2017 yılında Radnicki Nis

4 Temmuz 2018 yılında Sochi

27 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2022 yılında Sochi

İvan Miladinovic kimdir

İvan Miladinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Miladinovic şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Miladinovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artem Timofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Timofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Timofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Timofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yahya Al Qarani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Al Qarani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yahya Al Qarani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Al Qarani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rizvan Utsiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Utsiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rizvan Utsiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Utsiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmajeed Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmajeed Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!