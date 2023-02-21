İvan Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Miladinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Miladinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Miladinovic 14 Ağustos 1994 tarihinde Cuprija şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иван Миладиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Miladinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Miladinovic'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Miladinovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miladinovic_ivan_/

İvan Miladinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Miladinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Miladinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Miladinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Tabane

31 Aralık 2014 yılında Jagodina

1 Ocak 2015 yılında Sloga Kraljevo

30 Haziran 2015 yılında Jagodina

31 Ağustos 2017 yılında Radnicki Nis

4 Temmuz 2018 yılında Sochi

27 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2022 yılında Sochi

İvan Miladinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Miladinovic şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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