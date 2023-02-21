Joaozinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaozinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaozinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaozinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaozinho 25 Aralık 1988 tarihinde Umbauba şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Rusya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Natailton Ramos dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaozinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaozinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Joaozinho'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaozinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joaobuiu/

Joaozinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaozinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joaozinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaozinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Portuguesa

1 Temmuz 2007 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2011 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Moskova

11 Ağustos 2020 yılında Sochi

Joaozinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaozinho şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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