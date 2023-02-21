İgor Yurganov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Yurganov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Yurganov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Yurganov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Yurganov 10 Aralık 1993 tarihinde Rubtsovsk, Altay Region şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Юрганов Игорь Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Yurganov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. İgor Yurganov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İgor Yurganov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Yurganov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_yurganov93/

İgor Yurganov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Yurganov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Yurganov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Yurganov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Met-Kuz

1 Ocak 2013 yılında Irtysh Omsk

30 Haziran 2013 yılında Met-Kuz

1 Temmuz 2013 yılında Sibir-2

1 Temmuz 2015 yılında Avangard Kursk

3 Ağustos 2016 yılında Volgar

1 Ocak 2017 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

3 Şubat 2020 yılında Tambov

31 Temmuz 2020 yılında Sochi

7 Ekim 2020 yılında Baltika

30 Haziran 2021 yılında Sochi

İgor Yurganov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Yurganov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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