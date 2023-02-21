Moussa Sissako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Sissako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Sissako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Sissako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Sissako 10 Kasım 2000 tarihinde Clichy-la-Garenne şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Sissako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMVP yapmaktadır. Moussa Sissako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Sissako'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moussa Sissako Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MoussaSissako_

http://www.instagram.com/mouss_sissako/

Moussa Sissako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Sissako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moussa Sissako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Sissako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG

28 Ocak 2020 yılında Standard Liège

30 Haziran 2020 yılında Paris SG

1 Temmuz 2020 yılında Standard Liège

1 Eylül 2022 yılında Sochi

Moussa Sissako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Sissako şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moussa Sissako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Club de France Football (2006-2012), Paris Saint-Germain FC (2012-2019)

Mali takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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