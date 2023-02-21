Nikita Burmistrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Burmistrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Burmistrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Burmistrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Burmistrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Burmistrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Burmistrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Burmistrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Burmistrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Burmistrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Burmistrov 6 Temmuz 1989 tarihinde Primorsk, Kaliningrad Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бурмистров Никита Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Burmistrov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Nikita Burmistrov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikita Burmistrov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Burmistrov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bura_18/

Nikita Burmistrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Burmistrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikita Burmistrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Burmistrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2006 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2007 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2008 yılında Luch Vladivostok

31 Aralık 2008 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2009 yılında Shinnik Yaroslav

31 Aralık 2009 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2010 yılında Amkar Perm

3 Eylül 2012 yılında Anji Mahaçkale

1 Ocak 2013 yılında Amkar Perm

14 Ağustos 2013 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar

1 Ocak 2015 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2015 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2015 yılında Ural

30 Haziran 2016 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Tula

1 Temmuz 2017 yılında Baltika

1 Ocak 2018 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

Nikita Burmistrov kimdir

Nikita Burmistrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Burmistrov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baltika Kaliningrad (-2005)

Nikita Burmistrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya B takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Nikita Burmistrov nereli

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