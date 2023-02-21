Vanja Drkusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Drkusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Drkusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja Drkusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja Drkusic 30 Ekim 1999 tarihinde Novo mesto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Vanja Drkušić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja Drkusic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Vanja Drkusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vanja Drkusic'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vanja Drkusic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vanjadrkusic/

Vanja Drkusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja Drkusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vanja Drkusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja Drkusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında NK Krsko U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Krsko U19

1 Ocak 2016 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2016 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2017 yılında Heerenveen U21

1 Temmuz 2019 yılında Heerenveen

31 Ağustos 2019 yılında Rende

30 Ocak 2020 yılında NK Bravo

24 Ocak 2022 yılında Sochi

Vanja Drkusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja Drkusic şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Vanja Drkusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.