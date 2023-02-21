Soslan Dzhanaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Dzhanaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soslan Dzhanaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soslan Dzhanaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soslan Dzhanaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Dzhanaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soslan Dzhanaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Dzhanaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soslan Dzhanaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soslan Dzhanaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soslan Dzhanaev 13 Mart 1987 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Джанаев Сослан Тотразович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soslan Dzhanaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Soslan Dzhanaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Soslan Dzhanaev'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soslan Dzhanaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sosik8787/

Soslan Dzhanaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soslan Dzhanaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Soslan Dzhanaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soslan Dzhanaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2004 yılında CSKA Moskova II

10 Ocak 2007 yılında KamAZ

1 Ocak 2008 yılında Spartak Moskova

28 Ağustos 2010 yılında Terek Grozny

31 Aralık 2012 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2013 yılında Alania

30 Haziran 2013 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2014 yılında Rostov

14 Temmuz 2017 yılında Rubin Kazan

27 Şubat 2019 yılında Miedz Legnica

14 Temmuz 2019 yılında Sochi

Soslan Dzhanaev kimdir

Soslan Dzhanaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soslan Dzhanaev şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Soslan Dzhanaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Soslan Dzhanaev nereli

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