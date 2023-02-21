Timofey Margasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Margasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timofey Margasov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timofey Margasov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Timofey Margasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Margasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timofey Margasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Margasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Margasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Margasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Margasov 12 Haziran 1992 tarihinde Togliatti, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Маргасов Тимофей Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Margasov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Timofey Margasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Timofey Margasov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timofey Margasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Margasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Timofey Margasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Margasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Akad. Togliatti

1 Temmuz 2012 yılında Enisey

1 Ocak 2013 yılında Rostov

1 Temmuz 2014 yılında Sibir

30 Haziran 2015 yılında Rostov

31 Ağustos 2016 yılında KS Samara

4 Şubat 2017 yılında Loko Moskova

22 Ocak 2018 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Loko Moskova

22 Şubat 2019 yılında Sochi

31 Temmuz 2020 yılında Loko Moskova

4 Ağustos 2020 yılında Sochi

Timofey Margasov kimdir

Timofey Margasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Margasov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Timofey Margasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Timofey Margasov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
İvan Oleynikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Oleynikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Oleynikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Oleynikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bernard Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bernard Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousef Fawaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Fawaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousef Fawaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Fawaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!