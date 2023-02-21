Timofey Margasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Margasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Margasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Margasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Margasov 12 Haziran 1992 tarihinde Togliatti, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Маргасов Тимофей Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Margasov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Timofey Margasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Timofey Margasov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timofey Margasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Margasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Timofey Margasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Margasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Akad. Togliatti

1 Temmuz 2012 yılında Enisey

1 Ocak 2013 yılında Rostov

1 Temmuz 2014 yılında Sibir

30 Haziran 2015 yılında Rostov

31 Ağustos 2016 yılında KS Samara

4 Şubat 2017 yılında Loko Moskova

22 Ocak 2018 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Loko Moskova

22 Şubat 2019 yılında Sochi

31 Temmuz 2020 yılında Loko Moskova

4 Ağustos 2020 yılında Sochi

Timofey Margasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Margasov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Timofey Margasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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