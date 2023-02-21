Timofey Shipunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timofey Shipunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timofey Shipunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timofey Shipunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timofey Shipunov 20 Temmuz 2003 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шипунов Тимофей Артёмович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timofey Shipunov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Timofey Shipunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timofey Shipunov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Timofey Shipunov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shipunov_19/

Timofey Shipunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timofey Shipunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timofey Shipunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timofey Shipunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2020 yılında FK Sochi II

18 Şubat 2021 yılında Master-Saturn

16 Temmuz 2021 yılında Volga Tver

1 Temmuz 2022 yılında Sochi

Timofey Shipunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timofey Shipunov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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