Christian Noboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Noboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Noboa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Noboa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Noboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Noboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Noboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Noboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Noboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Noboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Noboa 9 Nisan 1985 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Fernando Noboa Tello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Noboa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Christian Noboa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 5 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Christian Noboa'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Noboa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristhian_noboa/

Christian Noboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Noboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Noboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Noboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2001 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2004 yılında CS Emelec

28 Şubat 2007 yılında Rubin Kazan

19 Ocak 2012 yılında Dinamo Moskova

9 Ocak 2015 yılında PAOK

29 Temmuz 2015 yılında Rostov

1 Temmuz 2017 yılında Zenit

18 Şubat 2018 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2018 yılında Zenit

5 Ağustos 2019 yılında Sochi

Christian Noboa kimdir

Christian Noboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Noboa şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Christian Noboa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Noboa nereli

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