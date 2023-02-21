Nikolay Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zabolotnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolay Zabolotnyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolay Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zabolotnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zabolotnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Zabolotnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Zabolotnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Zabolotnyi 16 Nisan 1990 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Заболотный Николай Арчилович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Zabolotnyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Nikolay Zabolotnyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikolay Zabolotnyi'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Zabolotnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Zabolotnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikolay Zabolotnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Zabolotnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Zenit II

1 Ocak 2010 yılında Spartak II

1 Ocak 2011 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2012 yılında Rostov

30 Haziran 2013 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2014 yılında Ural

8 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

Nikolay Zabolotnyi kimdir

Nikolay Zabolotnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Zabolotnyi şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SDYuShOR Smena St. Petersburg, SDYuShOR Zenit St. Petersburg (-2005), Trydovye Rezervy Moskau

Nikolay Zabolotnyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolay Zabolotnyi nereli

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