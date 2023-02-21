Victorien Angban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victorien Angban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victorien Angban kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victorien Angban ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victorien Angban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victorien Angban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victorien Angban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victorien Angban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victorien Angban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victorien Angban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victorien Angban 29 Eylül 1996 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Bekanty Victorien Angban şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victorien Angban Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victorien Angban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victorien Angban'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victorien Angban Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bekanty_angban_5/

Victorien Angban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victorien Angban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victorien Angban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victorien Angban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2014 yılında Chelsea U21

14 Temmuz 2015 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2016 yılında Chelsea U21

22 Temmuz 2016 yılında Granada

30 Haziran 2017 yılında Chelsea U23

28 Temmuz 2017 yılında Waasl.-Beveren

31 Mayıs 2018 yılında Chelsea U23

27 Temmuz 2018 yılında FC Metz

31 Mayıs 2019 yılında Chelsea U23

1 Temmuz 2019 yılında FC Metz

3 Temmuz 2021 yılında Sochi

Victorien Angban kimdir

Victorien Angban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victorien Angban şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade d'Abidjan (2010-2015)

Victorien Angban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Victorien Angban nereli

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