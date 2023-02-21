Kirill Kravtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kravtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kravtsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Kravtsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Kravtsov 14 Haziran 2002 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кравцов Кирилл Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Kravtsov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Kirill Kravtsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Kravtsov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kirill Kravtsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kravtsov__14/

Kirill Kravtsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Kravtsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Kravtsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Kravtsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Zenit II

1 Ağustos 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2021 yılında Zenit

10 Şubat 2022 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2022 yılında Zenit

22 Temmuz 2022 yılında Sochi

Kirill Kravtsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Kravtsov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Kravtsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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