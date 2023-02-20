Lukas Thorsen Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Thorsen Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Thorsen Hall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Thorsen Hall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Thorsen Hall 12 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Thorsen Håll şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Thorsen Hall Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Thorsen Hall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 28 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Thorsen Hall'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Thorsen Hall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Thorsen Hall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Thorsen Hall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Thorsen Hall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vålerenga II

28 Mayıs 2021 yılında Skeid

Lukas Thorsen Hall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Thorsen Hall şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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