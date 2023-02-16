Marcel Scalese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Scalese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Scalese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Scalese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Scalese 17 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Philipe Afonso Genestra Scalese şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Scalese Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Soccer MGMT Intermediações yapmaktadır. Marcel Scalese, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Scalese'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Scalese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Scalese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcel Scalese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Scalese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında Piracicaba

16 Ocak 2020 yılında FC Cascavel

5 Şubat 2021 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2021 yılında FC Cascavel

19 Ocak 2022 yılında CSA

31 Mayıs 2022 yılında FC Cascavel

1 Haziran 2022 yılında Botafogo-SP

2 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

Marcel Scalese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Scalese şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.