Tomas Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Andrade 16 Kasım 1996 tarihinde Temperley şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Gustavo Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Andrade Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Tomas Andrade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Andrade'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Andrade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomiandrade8/

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Tomas Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında River Plate II

1 Eylül 2015 yılında Bournemouth

1 Şubat 2016 yılında River Plate II

22 Ocak 2018 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2018 yılında River Plate

17 Ocak 2019 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2019 yılında River Plate

9 Ocak 2020 yılında Argentinos Jrs.

31 Ocak 2021 yılında River Plate

29 Mart 2021 yılında Sud America

1 Mart 2022 yılında Audax Italiano

14 Şubat 2023 yılında Botafogo-SP

Tomas Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Andrade şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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