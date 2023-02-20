Marius Amundsen Ulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Amundsen Ulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Amundsen Ulla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Amundsen Ulla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Amundsen Ulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Amundsen Ulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Amundsen Ulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Amundsen Ulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Amundsen Ulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Amundsen Ulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Amundsen Ulla 10 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Amundsen Ulla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Marius Amundsen Ulla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marius Amundsen Ulla'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Amundsen Ulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Amundsen Ulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Amundsen Ulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Amundsen Ulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Stabaek IF II

1 Ocak 2019 yılında Stabæk Fotball

Marius Amundsen Ulla kimdir

Marius Amundsen Ulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Amundsen Ulla şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brumunddal (-2014), HamKam (2015-2017), Stabæk IF (2018-)

Marius Amundsen Ulla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Marius Amundsen Ulla nereli

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