Mathias Johnsrud Emilsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Johnsrud Emilsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Johnsrud Emilsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Johnsrud Emilsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Johnsrud Emilsen 8 Haziran 2003 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Johnsrud Emilsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Mathias Johnsrud Emilsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Johnsrud Emilsen'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Johnsrud Emilsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Johnsrud Emilsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Johnsrud Emilsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Johnsrud Emilsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2019 yılında Vålerenga Alt.

1 Ocak 2020 yılında Vålerenga II

20 Ocak 2021 yılında Vålerenga

Mathias Johnsrud Emilsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Johnsrud Emilsen şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Johnsrud Emilsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lyn Oslo, Vålerenga

Norveç U20 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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