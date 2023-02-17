Mathis Lievens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathis Lievens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathis Lievens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathis Lievens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathis Lievens 10 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathis Lievens Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathis Lievens, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mathis Lievens'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathis Lievens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathis Lievens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mathis Lievens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathis Lievens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Mathis Lievens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathis Lievens şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.