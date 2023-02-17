Souleymane Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleymane Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleymane Kamara 10 Ocak 2002 tarihinde Wompou şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moritanya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleymane Kamara Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Souleymane Kamara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Souleymane Kamara'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Souleymane Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souleymane Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Souleymane Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleymane Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Niort B

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Souleymane Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleymane Kamara şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Souleymane Kamara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mauretanien U20 takımında 25 numaralı formasıyla 14 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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