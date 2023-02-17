Andrea Kimpala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Kimpala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrea Kimpala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrea Kimpala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrea Kimpala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Kimpala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Kimpala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Kimpala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Kimpala 3 Ekim 1997 tarihinde Villeneuve-Saint-Georges şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Andréa Kimpala Mayasi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Kimpala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrea Kimpala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrea Kimpala'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrea Kimpalaboyu ve yaşı kaç

Andrea Kimpala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Kimpala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrea Kimpala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Kimpala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

26 Ağu 2016 yılında Campobasso

26 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Gil Vicente

1 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında IFK Luleå

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2019 yılında Piteå IF

29 Ocak 2020 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2020 yılında Vannes B

1 Temmuz 2021 yılında St. Co Locminé

24 Ocak 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Andrea Kimpala kimdir

Andrea Kimpala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Kimpala şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Andrea Kimpala nereli

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