William Fonkeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Fonkeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Fonkeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Fonkeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Fonkeu 21 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Belçika,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da William Fonkeu Njomgang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Fonkeu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Fonkeu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. William Fonkeu'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

William Fonkeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Fonkeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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William Fonkeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Fonkeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kosova Schaerb.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında UR La Louvière

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

William Fonkeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Fonkeu şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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