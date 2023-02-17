Daniel Canda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Canda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Canda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Canda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Canda 31 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Canda Lubunda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Canda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Canda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Canda'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Canda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Canda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Canda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Canda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SVZW U21

1 Temmuz 2016 yılında KV Oostende U21

1 Ocak 2018 yılında Lorca FC B

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes

1 Eylül 2019 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2020 yılında RSD Jette

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Daniel Canda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Canda şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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