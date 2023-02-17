Enzo Robise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Robise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Robise kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enzo Robise ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enzo Robise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Robise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Robise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Robise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Robise 22 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Robise Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Robise, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Robise'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Robise Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzo.robise11/

Enzo Robiseboyu ve yaşı kaç

Enzo Robise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Robise isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Enzo Robise Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Robise futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2018 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2019 yılında Southampton U23

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında Sète B

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Enzo Robise kimdir

Enzo Robise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Robise şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Mantois

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Enzo Robise nereli

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