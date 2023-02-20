Mats Trige kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Trige Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mats Trige adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mats Trige Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mats Trige 21 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mats Trige Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Entourage Sports yapmaktadır. Mats Trige, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mats Trige'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mats Trige Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mats Trige isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mats Trige Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mats Trige futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Tromsö IL II

5 Kasım 2021 yılında Tromsø IL

1 Nisan 2022 yılında Alta IF

31 Aralık 2022 yılında Tromsø IL

2 Şubat 2023 yılında Skeid

31 Aralık 2023 yılında Tromsø IL

Mats Trige Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mats Trige şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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