Mattis Adolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattis Adolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattis Adolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattis Adolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattis Adolfsson 11 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattis Adolfsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Mattis Adolfsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mattis Adolfsson'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mattis Adolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattis Adolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mattis Adolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattis Adolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Östers IF U17

1 Ocak 2019 yılında Östers IF U19

27 Temmuz 2020 yılında Östers IF

Mattis Adolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattis Adolfsson şuan Östers IF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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