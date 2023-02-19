Mauricio Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Jimenez 24 Kasım 1995 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Jiménez Dique şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Jimenez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Jimenez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Mauricio Jimenez'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Orsomarso SC

Mauricio Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Jimenez şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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