Michael Ohalloran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ohalloran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ohalloran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ohalloran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ohalloran 6 Ocak 1991 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Francis O'Halloran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ohalloran Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Ohalloran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 18 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Michael Ohalloran'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Ohalloran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Ohalloran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ohalloran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ohalloran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bolton U18

1 Ağu 2009 yılında Bolton

22 Mart 2012 yılında Sheff Utd

1 Mayıs 2012 yılında Bolton

1 Ağu 2012 yılında Carlisle United

1 Eylül 2012 yılında Bolton

22 Kasım 2012 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2013 yılında Bolton

3 Ocak 2014 yılında St. Johnstone

1 Şubat 2016 yılında Glasgow Rangers

29 Temmuz 2017 yılında St. Johnstone

1 Ocak 2018 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2018 yılında Melbourne City

18 Ocak 2019 yılında St. Johnstone

Michael Ohalloran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ohalloran şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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