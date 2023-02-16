Mikail Keskin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Keskin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikail Keskin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikail Keskin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikail Keskin 9 Ocak 1999 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikail Keskin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikail Keskin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mikail Keskin'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikail Keskin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_mikailkeskin/

http://www.facebook.com/mikail.keskin.319

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Mikail Keskin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikail Keskin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikail Keskin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikail Keskin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tokatspor

27 Ekim 2021 yılında Gebzespor

24 Ağu 2022 yılında 52 Orduspor FK

Mikail Keskin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikail Keskin şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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