Taha Ayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Ayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Ayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Ayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Ayan 11 Ağu 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Ayan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taha Ayan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taha Ayan'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taha Ayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Ayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taha Ayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Ayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2010 yılında Bugsaş Spor Alt

7 Ekim 2011 yılında Ankaraspor Alt

1 Temmuz 2015 yılında Osmanlıspor U21

5 Temmuz 2017 yılında Y. Altındağ Bld

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor U21

30 Ağu 2018 yılında BAK FK

19 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

25 Ocak 2021 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

20 Ağu 2021 yılında Bld Derince

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

1 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2023 yılında A. Keçiörengücü

Taha Ayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Ayan şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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