Muhlis İstemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhlis İstemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhlis İstemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhlis İstemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhlis İstemi 20 Nisan 2000 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhlis İstemi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhlis İstemi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhlis İstemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhlis İstemi'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhlis İstemi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iam_istemi21/

Muhlis İstemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhlis İstemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhlis İstemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhlis İstemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Amed SK

18 Ağu 2022 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2023 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2023 yılında Iğdır FK

Muhlis İstemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhlis İstemi şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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