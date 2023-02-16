Nevzat Bilen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevzat Bilen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nevzat Bilen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nevzat Bilen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nevzat Bilen 19 Temmuz 1993 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nevzat Bilen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nevzat Bilen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nevzat Bilen'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nevzat Bilen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nevzat Bilen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nevzat Bilen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nevzat Bilen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Pazarspor

30 Haziran 2013 yılında Ç. Rizespor U21

15 Ocak 2014 yılında Kırıkhanspor

30 Haziran 2014 yılında Ç. Rizespor U21

20 Ağu 2014 yılında Kırıkhanspor

23 Ocak 2015 yılında Ç. Rizespor U21

26 Ocak 2015 yılında Gaziosmanpaşa

30 Haziran 2015 yılında Ç. Rizespor U21

27 Temmuz 2015 yılında Ofspor

12 Temmuz 2019 yılında Bayburt Öİ

4 Ocak 2020 yılında Düzcespor

15 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Nevzat Bilen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nevzat Bilen şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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