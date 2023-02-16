Yusuf Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yusuf Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yusuf Tunc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yusuf Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Tunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Tunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Tunc 18 Eylül 2000 tarihinde Cankiri şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Mert Tunç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Tunc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AO Sports Management yapmaktadır. Yusuf Tunc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Tunc'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Tunc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusufmertunc/

Yusuf Tuncboyu ve yaşı kaç

Yusuf Tunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Tunc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Yusuf Tunc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Tunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında Beşiktaş Alt

11 Ekim 2013 yılında Dikilitaş Alt

7 Eylül 2017 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe

2 Eylül 2019 yılında Boluspor

8 Kasım 2019 yılında Fenerbahçe

30 Ocak 2020 yılında Varzim

30 Temmuz 2021 yılında İstanbulspor

4 Eylül 2021 yılında E. Erokspor

30 Haziran 2022 yılında İstanbulspor

3 Ağu 2022 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2023 yılında İstanbulspor

Yusuf Tunc kimdir

Yusuf Tunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Tunc şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seyrantepe Ofspor (2012-2013), Besiktas JK (2013), Dikilitas Spor (2013-2017), Fenerbahce SK (2017-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yusuf Tunc nereli

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