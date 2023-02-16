Sergen İlhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergen İlhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergen İlhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergen İlhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergen İlhan 27 Temmuz 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sergen İlhan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergen İlhan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergen İlhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sergen İlhan'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergen İlhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergen İlhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergen İlhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergen İlhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Ofspor

5 Ocak 2019 yılında E. Erokspor

22 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

5 Ağu 2021 yılında 52 Orduspor FK

Sergen İlhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergen İlhan şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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